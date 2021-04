Italgas | accordo con Energie Rete Gas per sviluppo reti gas in Val d’Aosta

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 aprile 2021) Milano, 2 apr. (Adnkronos) –in esclusiva traedGas, società di trasporto gas del gruppo Energetica, per le infrastrutture di proprietà diGas localizzate in Valle. L’intesa prevede l’acquisizione da parte di, al verificarsi di alcune condizioni sospensive, di circa 150 chilometri didi proprietà diGas in costruzione e in, a Pont Saint Martin, Gressoney la Trinité, Antey St. André, Torgnon, Verres, Ayas, Pollein, Pila, Valdigne, Chatillon, Cervinia, Valtournenche che diventeranno parte integrante delladi distribuzione diin Valle ...