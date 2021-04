Italgas: accordo con Energetica per 150 Km rete Val d'Aosta (Di venerdì 2 aprile 2021) Italgas acquista 150 Km di rete in Val d'Aosta. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il Gruppo ha sottoscritto un accordo in esclusiva con Energie rete Gas, società di trasporto gas del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021)acquista 150 Km diin Val d'. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il Gruppo ha sottoscritto unin esclusiva con EnergieGas, società di trasporto gas del ...

