Advertising

CIAfra73 : Natalia Titova parla del marito Massimiliano Rosolino all'#isola e svela alcuni retroscena! - blogtivvu : Isola, Massimiliano Rosolino avrebbe dovuto avere un altro ruolo: ecco quale e perché non ha accettato - StraNotizie : Massimiliano Rosolino contattato per essere un naufrago: il retroscena sull’inviato de L’Isola dei Famosi… - BITCHYFit : Massimiliano Rosolino contattato per essere un naufrago: il retroscena sull’inviato de L’Isola dei Famosi - Novella_2000 : Natalia Titova svela: 'All'Isola dovevo andare io' (INTERVISTA) -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Massimiliano

Il campione di nuoto però per due anni ha detto di no per non rovinare il suo fisico e così la produzione de L'ha pensato di offrirgli una posizione diversa.Rosolino e il sì alla ...Rosolino avrebbe dovuto avere un altro ruolo Natalia Titova raggiunta tra le pagine di Novella 2000 , ha svelato cheRosolino era stato contattato in un paio di ...Natalia Titova raggiunta tra le pagine di Novella 2000, ha svelato che Massimiliano Rosolino era stato contattato in un paio di occasioni per ricoprire il ruolo di naufrago: Inizialmente ero stata ...Giornata di festa per Tommaso Zorzi. Il vincitore del Grande Fratello Vip e attuale opinionista de L'Isola dei famosi 2021, il 2 aprile infatti festeggia il suo 26esimo compleanno e per l'occasione no ...