Isola dei Famosi | Valetina Persia imita Akash | la reazione del modello

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 2 aprile 2021) Valentinaè una delle concorrenti de L'deipreferite dal pubblico. Nell'ultima puntata del reality honduregno, la comica hato l'ex compagno d'avventuraKumar. Come ha reagito il: ValentinaConcorrente de L'dei2021, Valentinaè una comica molto apprezzata. Anche in Honduras, nonostante la fame inizi a farsi sentire, riesce comunque a mantenere alto l'animo dei naufraghi. Non solo, Valentina è in grado di rendere più piacevoli anche le dirette. Ilray Blasi, infatti, è consapevole della sua sua simpatia e la coinvolge spesso conzioni all'insegna del trash. Dopo ...