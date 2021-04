Isola dei Famosi | nuovo crollo emotivo | vuole abbandonare il programma

Advertising

CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi: chi tra Awed e Miryea Stabile dovrà abbandona… - IsolaDeiFamosi : Inizia ora una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - GiuseppeporroIt : Isola dei Famosi: Simone Paciello si fa chiamare Awed, ecco perchè! #isoladeifamosi #awed - CinguettaTV : Regge benissimo il doppio appuntamento dell’#isola dei famosi con ottimi target. Senza parole (anzi le avrei ma evi… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Esiste un modo per essere eliminati dalla quindicesima edizione de L'Famosi , escludendo la scelta di ritirarsi? A quanto pare, almeno per il momento, sembra di no. I naufraghi eliminati hanno avuto la possibilità di rimanere come concorrenti a Parasite ...Il sesto appuntamento con il reality di Ilary Blasi perde ancora share e spettatori. Un Passo dal Cielo cresce rispetto al debutto della quinta ...(Foto: Kikapress/Mediaset - Music: "Funday" from Bensound.com) Leggi anche: >> Isola dei famosi, lo sfogo di Andrea Cerioli con Ilary Blasi: la conduttrice sorpresa dalle sue parole?Nel corso della puntata dell'Isola dei Famosi di giovedì 1° aprile, Ilary Blasi ha dovuto far fronte alla crisi improvvisa di uno dei concorrenti. Dopo essere stato spronato dalla fidanzata ...