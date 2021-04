Isola dei famosi, lo sfogo di Andrea Cerioli con Ilary Blasi: la conduttrice sorpresa dalle sue parole? (Di venerdì 2 aprile 2021) Andrea Cerioli conosce bene le dinamiche dei reality: dopo Uomini e Donne, è entrato nella casa del GF e ora è approdato a L’Isola dei famosi, tuttavia nella 6° puntata si è reso conto che non è adatto a questo tipo di format, sfogandosi profondamente con Ilary Blasi prima delle nomination. Andrea Cerioli e Ilary Blasi, lo sfogo del naufrago e la reazione della conduttrice La fidanzata e influencer Arianna Cirrincione, in studio, lo ha esortato a tirarsi su e mostrare più nettamente la sua personalità dopo che la conduttrice aveva mostrato un paio di clip in cui il naufrago appariva giù di tono o con gli occhi lucidi. Poco prima delle nomination, ... Leggi su funweek (Di venerdì 2 aprile 2021)conosce bene le dinamiche dei reality: dopo Uomini e Donne, è entrato nella casa del GF e ora è approdato a L’dei, tuttavia nella 6° puntata si è reso conto che non è adatto a questo tipo di format, sfogandosi profondamente conprima delle nomination., lodel naufrago e la reazione dellaLa fidanzata e influencer Arianna Cirrincione, in studio, lo ha esortato a tirarsi su e mostrare più nettamente la sua personalità dopo che laaveva mostrato un paio di clip in cui il naufrago appariva giù di tono o con gli occhi lucidi. Poco prima delle nomination, ...

