Isola dei Famosi, la dura reazione di Elisa Isoardi per l'esito del televoto: il motivo (Di venerdì 2 aprile 2021) Reazioni clamorose, quasi scomposte, di Elisa Isoardi all'arrivo nel gruppo dei naufraghi di Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani e al rientro in gioco di Brando Giorgi. Ecco perchè La sesta puntata live dell'Isola dei Famosi 2021, la quindicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, è stata piena di emozioni e colpi di scena. Proviamo a fare ordine e vediamoli nel dettaglio. Partiamo dalla gara. Il televoto tra Myriea Stabile e Awed ha visto, a sorpresa, la vittoria del giovane youtuber dato dai più in lista di sbarco e in piena crisi di nervi. Ma contrariamente alle eliminazioni precedenti il destino della vincitrice de La Pupa e il Secchione non è stato l'approdo a Parasite Island bensì a Playa Esperanza il nuovo luogo dove vengono "parcheggiati" in naufraghi ...

