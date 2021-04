Isola dei Famosi, arrivano Valeria Marini e Gianmarco Onestini FOTO (Di venerdì 2 aprile 2021) Sorpresa all’Isola dei Famosi. Approdano in Honduras anche Valeriona Nazionale ed Onestini. Ma non li vedremo a Cayo Cochinos. Isola dei Famosi, l’appuntamento appassiona in tanti ad ogni puntata. Le… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 2 aprile 2021) Sorpresa all’dei. Approdano in Honduras anche Valeriona Nazionale ed. Ma non li vedremo a Cayo Cochinos.dei, l’appuntamento appassiona in tanti ad ogni puntata. Le… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi: chi tra Awed e Miryea Stabile dovrà abbandona… - francyconlak : RT @fixoran: Elisa Isoardi per me è una dei concorrenti più insopportabili che abbia mai visto all' #isola - Cerca sempre di stare al cen… - ilvazzi : @RadioSavana siamo più di loro. basta volerlo e spegnere l'isola dei famosi... -