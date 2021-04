Isola dei famosi, Andrea Cerioli: “Diventare papà è il mio sogno”, la reazione di Arianna (Di venerdì 2 aprile 2021) Isola dei famosi, Andrea Cerioli: “Voglio Diventare papà”, la reazione in diretta della fidanzata Arianna Cirrincione non passa inosservata. Nella puntata di ieri de L’Isola dei famosi, abbiamo avuto modo di assistere a vari momenti che hanno contornato l’atmosfera. Diversi scontri hanno animato la diretta, sembra, infatti, che tra Daniela Martani e Gilles Rocca, non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 2 aprile 2021)dei: “Voglio”, lain diretta della fidanzataCirrincione non passa inosservata. Nella puntata di ieri de L’dei, abbiamo avuto modo di assistere a vari momenti che hanno contornato l’atmosfera. Diversi scontri hanno animato la diretta, sembra, infatti, che tra Daniela Martani e Gilles Rocca, non L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi: chi tra Awed e Miryea Stabile dovrà abbandona… - SabMusicIsLife : RT @veneredirimmel_: Awed, deperito, in ripresa dopo un mbd per l'eliminazione di Vera, ha comunque due priorità: fare gli auguri a Tommaso… - LoSparaCazzate : @sissisupersissi Fantastica. Ricordo l’isola dei conigli -