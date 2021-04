Isola dei famosi 2021 | le pagelle del 29 marzo

(Di venerdì 2 aprile 2021) La puntata del 29dell’deiha riservato, ancora una volta, emozioni e colpi di scena. Sempre più padrona della situazione, Ilary Blasi sa dosare ironia e suspense, dando il giusto ritmo al programma. Promosso anche Tommaso Zorzi che si è ormai calato nella parte dell’opinionista. Mentre in Honduras, dopo settimane relativamente tranquille, stanno iniziando i primi scontri fra i naufraghi. ANDREA CERIOLI – Era approdato sull’definendosi un “leader” e annunciato come il “maschio alpha”, ma sin dalle prime ore in Honduras, Andrea Cerioli si è mostrato insofferente e triste, incapace di entrare nelle dinamiche di gioco. Di fronte alla fidanzata Arianna, Andrea si è commosso di nuovo, parlando della volontà di avere un figlio, ma l’ex corteggiatrice di U&D ha voluto sottolineare un altro ...

L'ultima puntata dell'Famosi 2021 è stata decisamente impegnativa per Andrea Cerioli che ha tirato fuori il proprio malessere. L'ex tronista di Uomini e Donne, sin dalla scorsa puntata del reality, aveva ammesso ...Colpo di scena in diretta all'Famosi . Dopo aver parlato con la compagna Arianna Cirrincione e aver visto le clip in cui piange, Andrea Cerioli ha letteralmente perso la pazienza e minacciato di abbandonare il reality ...L'Isola dei Famosi, anticipazioni. Nella prossima puntata due new entry sono pronte ad approdare alla Playa Palapa.Akash Kumar nasce il 16 novembre del 1991 ed è un modello italiano-indiano-brasiliano. Akash è originario di Nuova Delhi, ...