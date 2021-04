Isola, Andrea Cerioli in crisi: Arianna Cirrincione intervene dopo le critiche ricevute: ecco cosa ha detto (Di venerdì 2 aprile 2021) Arianna Cirrincione dopo il suo intervento in diretta all’Isola dei Famosi per sostenere il fidanzato Andrea Cerioli, è stata inspiegabilmente sommersa dalle critiche fino a dovere intervenire in prima persona per calmare gli animi agitati dell’internet furioso. Arianna Cirrincione criticata dopo il suo intervento all’Isola per Andrea Cerioli Amore però forza, Io sto benissimo, stiamo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 2 aprile 2021)il suo intervento in diretta all’dei Famosi per sostenere il fidanzato, è stata inspiegabilmente sommersa dallefino a dovere intervenire in prima persona per calmare gli animi agitati dell’internet furioso.criticatail suo intervento all’perAmore però forza, Io sto benissimo, stiamo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

trash_italiano : ILARY CHE ALLE 00.57 DEVE AFFRONTARE LO SFOGO DI ANDREA CERIOLI PRONTA A FARE PEGGIO DELLA SCENA ICONICA CON CORONA #Isola - trash_italiano : ANDREA CERIOLI VUOLE RITIRARSI ME LO SENTO #Isola - IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - blogtivvu : #Isola, Andrea Cerioli in crisi: Arianna Cirrincione intervene dopo le critiche ricevute: ecco cosa ha detto - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: ANDREA CERIOLI VUOLE RITIRARSI ME LO SENTO #Isola -