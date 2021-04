Isola 15: l’opinione di Chia sulla sesta puntata (Di venerdì 2 aprile 2021) Manco un mese che la primavera televisiva ha preso il via ed io sto già per gettare la spugna, v’o dico. Dai, su, non è possibile leggere le anticipazioni di Amici 20 e vedere che in quello che dovrebbe essere un talent show viene preservato chi è funzionale alle polemiche a discapito di chi ha oggettivamente più talento, e in un reality come dovrebbe essere l’Isola 15 chi da vita ai peggio catfight non solo non viene valorizzato ma, anzi, immediatamente silurato. Ma che roba è? Per carità, anche Brando Giorgi aveva dimostrato nella sua seppur breve convivenza con gli altri di riuscire a far saltare loro i nervi con discreta facilità, ma me lo spiegate il senso di preferirlo ad un’indiscussa mina vagante come Vera Gemma, capace di scatenare il panico con due bordate lanciate con apparente nonchalance? Se la puntata di lunedì è stata la più succosa, ... Leggi su isaechia (Di venerdì 2 aprile 2021) Manco un mese che la primavera televisiva ha preso il via ed io sto già per gettare la spugna, v’o dico. Dai, su, non è possibile leggere le anticipazioni di Amici 20 e vedere che in quello che dovrebbe essere un talent show viene preservato chi è funzionale alle polemiche a discapito di chi ha oggettivamente più talento, e in un reality come dovrebbe essere l’15 chi da vita ai peggio catfight non solo non viene valorizzato ma, anzi, immediatamente silurato. Ma che roba è? Per carità, anche Brando Giorgi aveva dimostrato nella sua seppur breve convivenza con gli altri di riuscire a far saltare loro i nervi con discreta facilità, ma me lo spiegate il senso di preferirlo ad un’indiscussa mina vagante come Vera Gemma, capace di scatenare il panico con due bordate lanciate con apparente nonchalance? Se ladi lunedì è stata la più succosa, ...

