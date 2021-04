Isola 15, Arianna Cirrincione si difende dalle critiche ricevute dopo il suo intervento nella puntata di ieri (Di venerdì 2 aprile 2021) Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, di ieri sera 1 aprile, Arianna Cirrincione ha avuto modo di scambiare qualche parola con il suo compagno, neo neufrago, Andrea Cerioli. La Cirrincione è stata criticata subito dopo la puntata per essere stata – a detta dei follower – piuttosto cruda nel comunicare con Andrea. L’ex gieffino aveva avuto una settimana molto pesante e dopo aver parlato con la Cirrincione aveva fortemente valutato la possibilità di lasciare l’Honduras, salvo poi rimboccarsi le maniche. Poco fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato sul suo profilo Instagram una stories dove spiega i motivi per cui ha rivolto quelle parole ad Andrea: E voi che ne pensate? L'articolo proviene ... Leggi su isaechia (Di venerdì 2 aprile 2021) Durante l’ultimade L’dei Famosi, disera 1 aprile,ha avuto modo di scambiare qualche parola con il suo compagno, neo neufrago, Andrea Cerioli. Laè stata criticata subitolaper essere stata – a detta dei follower – piuttosto cruda nel comunicare con Andrea. L’ex gieffino aveva avuto una settimana molto pesante eaver parlato con laaveva fortemente valutato la possibilità di lasciare l’Honduras, salvo poi rimboccarsi le maniche. Poco fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato sul suo profilo Instagram una stories dove spiega i motivi per cui ha rivolto quelle parole ad Andrea: E voi che ne pensate? L'articolo proviene ...

