Io e Elisabetta ci siamo rivisti dopo il GF Vip: rivela Pierpaolo Pretelli (Di venerdì 2 aprile 2021) dopo il Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli ha ammesso di aver rivisto Elisabetta per motivi di lavoro Pierpaolo PretelliNonostante si siano spenti i riflettori della Casa del Grande Fratello Vip Pierpaolo e Giulia Salemi continuano ad essere al centro di pettegolezzi. Di recente, l'ex velino di Striscia la notizia ha raccontato di aver visto Elisabetta Gregoraci ma ha messo in chiaro anche il reale motivo del loro incontro. Purtroppo, i fan dei "Gregorelli" non si rassegnano ad un possibile ritorno di fiamma, ma questa volta a mettere le cose in chiaro ci ha pensato proprio Pretelli. Vediamo insieme cosa ha dichiarato il giovane.

