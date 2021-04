Inzaghi e Italiano, le conferenze stampa (Di venerdì 2 aprile 2021) Lazio – Spezia è una delle partite in programma per la 29esima giornata del campionato di Serie A. La gara che si giocherà domani pomeriggio sabato 3 aprile alle 15.00 allo stadio Olimpico, vedrà due squadre affamate di punti sfidarsi. Inzaghi e Italiano durante le rispettive conferenze stampa, hanno presentato il match. Lazio – Spezia, in Tv e formazioni Inzaghi e Italiano, quali le sensazioni dei tecnici? Alla vigilia di Lazio – Spezia mister Inzaghi e Italiano hanno espresso il proprio parere sulla sfida imminente. L’allenatore dei biancocelesti ha esordito complimentandosi con Radu: “Sono contento per Stefan e per il record raggiunto. Si tratta di qualcosa che si è meritato sul campo per impegno e dedizione“. Il tecnico ha poi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021) Lazio – Spezia è una delle partite in programma per la 29esima giornata del campionato di Serie A. La gara che si giocherà domani pomeriggio sabato 3 aprile alle 15.00 allo stadio Olimpico, vedrà due squadre affamate di punti sfidarsi.durante le rispettive, hanno presentato il match. Lazio – Spezia, in Tv e formazioni, quali le sensazioni dei tecnici? Alla vigilia di Lazio – Spezia misterhanno espresso il proprio parere sulla sfida imminente. L’allenatore dei biancocelesti ha esordito complimentandosi con Radu: “Sono contento per Stefan e per il record raggiunto. Si tratta di qualcosa che si è meritato sul campo per impegno e dedizione“. Il tecnico ha poi ...

Advertising

LoSport24 : #LazioSpezia all' Olimpico va in scena la sfida tra Aquilotti. Sarà Inzaghi contro Italiano: da non perdere - sportli26181512 : Probabili formazioni Lazio-Spezia: aggiornamenti: Luis Alberto da valutare per Inzaghi. Italiano punta su Marchizza… - antoniogrampon1 : RT @Carloalvino: In principio fu Gattuso poi... Benitez, Sarri, Mazzarri, Spalletti, Juric, Italiano, Gattuso, Galtier, Simone e Filippo In… - vincenzoubaldo : RT @Carloalvino: In principio fu Gattuso poi... Benitez, Sarri, Mazzarri, Spalletti, Juric, Italiano, Gattuso, Galtier, Simone e Filippo In… - Torrenapoli1 : Conta questo Lo avevo scritto prima della sosta in cui hanno dato per quasi certo - Dionisi - Juric - Spalletti -… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Italiano Italiano: "I premi? Mi tengo stretto l'affetto di questo popolo" ...più importante non sono bastati a Vincenzo Italiano per aggiudicarsi la Panchina d'argento che in settimana il settore tecnico di Coverciano ha conferito al collega del Benevento Pippo Inzaghi, ...

Lazio - Spezia, le probabili formazioni Inzaghi. A disposizione: Strakosha, Alia, Musacchio, Hoedt, Parolo, Escalante, Cataldi, Lulic, ... Allenatore: Italiano. A disposizione: Rafael, Erlic, Ferrer, Bastoni,Chabot,Pobega, Acampora, Agoume, ...

Inzaghi e Italiano, le conferenze stampa Periodico Daily - Notizie Lazio, Immobile stanco, ma rinvigorito dall’azzurro Domani con lo Spezia, Inzaghi purtroppo potrà contare solo sul bomber napoletano ... E in maniera dirompente, anche perché per la seconda volta ha indossato la fascia di capitano dell’Italia. Tre ...

Lazio – Spezia: assenza pesante per Inzaghi, pochi dubbi per Italiano. Diretta tv Simone Inzaghi, deve fare a meno degli acciaccati Luis Felipe Ramos ... Davanti, Ciro Immobile e Joachim Correa. Vincenzo Italiano, non cambia tatticamente il suo Spezia, ma dovrà fare a meno di tre ...

...più importante non sono bastati a Vincenzoper aggiudicarsi la Panchina d'argento che in settimana il settore tecnico di Coverciano ha conferito al collega del Benevento Pippo, .... A disposizione: Strakosha, Alia, Musacchio, Hoedt, Parolo, Escalante, Cataldi, Lulic, ... Allenatore:. A disposizione: Rafael, Erlic, Ferrer, Bastoni,Chabot,Pobega, Acampora, Agoume, ...Domani con lo Spezia, Inzaghi purtroppo potrà contare solo sul bomber napoletano ... E in maniera dirompente, anche perché per la seconda volta ha indossato la fascia di capitano dell’Italia. Tre ...Simone Inzaghi, deve fare a meno degli acciaccati Luis Felipe Ramos ... Davanti, Ciro Immobile e Joachim Correa. Vincenzo Italiano, non cambia tatticamente il suo Spezia, ma dovrà fare a meno di tre ...