“Invece che il lockdown ti ammazziamo la famiglia”: minacce contro il ministro Speranza. Quattro indagati (Di venerdì 2 aprile 2021) Quattro persone sono accusate di aver inviato, tra ottobre 2020 e gennaio 2021, diverse email dal contenuto gravemente minaccioso al ministro della Salute Roberto Speranza. Le mail erano tutte riferite alle restrizioni adottate dal governo per contenere i contagi di Covid-19. I sospetti, che si celavano dietro indirizzi email gestiti da server ubicati in Paesi extra europei, sono ora indagati per minaccia aggravata. Ad essere indagati sono Quattro italiani tra i 35 e i 55 anni, residenti nel torinese, cagliaritano, varesotto ed ennese, alcuni con precedenti di polizia analoghi al reato che viene ora contestato. Le persone sono state individuate grazie all’utilizzo di sofisticate tecniche investigative telematiche messe in campo dai Carabinieri del Nas sotto il coordinamento della ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021)persone sono accusate di aver inviato, tra ottobre 2020 e gennaio 2021, diverse email dal contenuto gravemente minaccioso aldella Salute Roberto. Le mail erano tutte riferite alle restrizioni adottate dal governo per contenere i contagi di Covid-19. I sospetti, che si celavano dietro indirizzi email gestiti da server ubicati in Paesi extra europei, sono oraper minaccia aggravata. Ad esseresonoitaliani tra i 35 e i 55 anni, residenti nel torinese, cagliaritano, varesotto ed ennese, alcuni con precedenti di polizia analoghi al reato che viene ora contestato. Le persone sono state individuate grazie all’utilizzo di sofisticate tecniche investigative telematiche messe in campo dai Carabinieri del Nas sotto il coordinamento della ...

Advertising

lauraboldrini : Nessuno può tenere in ostaggio un provvedimento perché non lo condivide. Non funziona così. Purtroppo invece è ciò… - borghi_claudio : Anche qui: quanto tempo perso con i soliti che ad ogni titolo de 'il foglio' sul PPE si attaccavano ai social felic… - CarloCalenda : #Meloni chiede un miliardo all’anno per Roma. Noi ne chiediamo due. E sappiate che se la Raggi ne chiederà tre noi… - Fusillide : RT @PieraBelfanti: 'Invece che il lockdown ti ammazziamo la famiglia', minacce via mail al ministro Speranza: quattro indagati https://t.co… - cinnamonssi : Ogni volta ci spero che sia in ritardo perché non c'è lezione, e invece -