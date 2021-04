Internet | Osho | ' da Scanzi a Gruber | moralismo può essere arma a doppio taglio' **

Advertising

Federico Palmaroli, meglio conosciuto con il soprannome di Le frasi di, è riuscito a invertire la tendenza, almeno in Italia. Certo, oggie in particolare Facebook permettono una ...In pochi tra i frequentatori dinostrani non conoscono l'operato della pagina, che ormai ... a volte si tratta di pseudocitazioni del maestro spiritualeRajneesh, a volte più ...Roma, 2 apr. (Adnkronos) – “Per chi fa satira politica i social sono ormai diventati un terreno minato. Prima potevi fare una vignetta su un giornale e al massimo rischiavi una querela: ora per chi fa ...Succede raramente di questi tempi che ci si affezioni alla satira politica. Dopo il drammatico attentato alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi, nel 2015, da parte di un gruppo is ...