Intercettati giornalisti che scrivono di Libia e migranti | conversazioni | foto e fonti nelle carte dell’inchiesta di Trapani sulle ong

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 aprile 2021) Sotto la lente della Procura diche indaga sul ruolo delle ong Jugend Rettet, Save The Children e Medici Senza Frontiere durante gli sbarchi dal 2016 non sono finite solo le organizzazioni che si occupavano del soccorso in mare dei naufraghi, ma anche diversiitaliani,dalle forze dell’ordine nel periodo in cui raccontavano la rotta migratoria nel Mediterraneo e le condizioniquali ivenivano detenuti nei lager libici. A rivelarlo è Domani che ha avuto accesso a centinaia di pagine di telefonate intercettate, trascritte e depositate nell’inchiesta trapanese. Tra i reporter finiti nel mirino della polizia giudiziaria – lo Sco, la squadra mobile die il comando generale della Guardia costiera -, il caso più eclatante è quello della ...