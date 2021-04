Inter, tutti negativi al Covid i giocatori rientrati dalle nazionali (Di venerdì 2 aprile 2021) L’Inter e Antonio Conte possono sorridere. I giocatori rientrati a Milano dagli impegni con le nazionali nelle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 stanno bene. I tamponi a cui si sono sottoposti anche gli ultimi rientrati (Barella, Bastoni, Sensi, Radu ed Eriksen) hanno dato esito negativo al Covid-19. Una buona notizia, soprattutto per i tre azzurri visto il focolaio divampato nella Nazionale di Roberto Mancini negli ultimi giorni di ritiro. Conte ha recuperato Handanovic, De Vrij (ma dovrebbe comunque giocare Ranocchia al centro della difesa con il Bologna) e Vecino, positivi prima della sosta. L’unico che aspetta ancora di tornare negativo è Danilo D’ambrosio. Il difensore sarà il solo indisponibile per la trasferta del Dall’Ara insieme con Arturo Vidal, ancora in recupero ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) L’e Antonio Conte possono sorridere. Ia Milano dagli impegni con lenelle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 stanno bene. I tamponi a cui si sono sottoposti anche gli ultimi(Barella, Bastoni, Sensi, Radu ed Eriksen) hanno dato esito negativo al-19. Una buona notizia, soprattutto per i tre azzurri visto il focolaio divampato nella Nazionale di Roberto Mancini negli ultimi giorni di ritiro. Conte ha recuperato Handanovic, De Vrij (ma dovrebbe comunque giocare Ranocchia al centro della difesa con il Bologna) e Vecino, positivi prima della sosta. L’unico che aspetta ancora di tornare negativo è Danilo D’ambrosio. Il difensore sarà il solo indisponibile per la trasferta del Dall’Ara insieme con Arturo Vidal, ancora in recupero ...

Advertising

iomatrix23 : Pavel... gli auguriamo tutti di poter vedere VINCERE anche la Champions prima che finisca gli studi, se la merita.… - Inter : ??? | #INTERPODCAST '???? ?????????? ?????????????? ???????? ???????????????????? ??'?????????? ?????? ?????????? ???? ???????? ?? ?????????????????????? ?????? ?????????? ???? ????????????”… - ZZiliani : Dall’album dei ricordi. I 3 gol di cui si parla, tutti non dati e tutti a favorire la #Juve, avvennero tutti in un… - interchannel_ic : - trecchinese : @capuanogio La Juve se è per il passivo deve vederli tutti Giuanin, ma chi cazz'i vo? Il Milan gira a passivi recor… -