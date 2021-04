Inter | negativi i tamponi dei nazionali | a disposizione per il Bologna

(Di venerdì 2 aprile 2021) Sono tuttidei calciatori dell’rientrati dagli impegni con leSospiro di sollievo per l’e per Antonio Conte. Tutti imolecolari eseguiti nella giornata di ieri ai calciatori rientrati dallesono infatti risultati. L’allenatore nerazzurro avrà così tutti rientrati in gruppo aper la trasferta dello stadio Dall’Ara contro il. Leggi su Calcionews24.com

Sono tuttii tamponi dei calciatori dell'rientrati dagli impegni con le ...Altro grande sospiro di sollievo per Antonio Conte. Sono infatti tuttii tamponi effettuati ieri dagli ultimi 5 nazionali: Barella, Bastoni, Eriksen, Radu e Sensi. Anche gli Azzurri dunque sono rimasti fuori dal potenziale focolaio che ha colpito diversi ...I cinque giocatori rientrati ieri ad Appiano Gentile, compresi i tre nazionali italiani (Barella, Sensi, Bastoni) per i quali c’era un po’ di apprensione, dopo i casi di positività in Nazionale, hanno ...Probabili formazioni Bologna Inter: diretta tv. Le mosse degli allenatori alla vigilia della sfida per la 29^ giornata di Serie A, domani al Dall'Ara.