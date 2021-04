Inter, infortunio Perisic: Conte ha due opzioni per sostituirlo contro il Bologna (Di venerdì 2 aprile 2021) Il problema muscolare accusato da Ivan Perisic alla vigilia di Bologna-Inter costringe il tecnico Antonio Conte a rivedere la propria formazione Il problema muscolare accusato da Ivan Perisic alla vigilia di Bologna-Inter costringe il tecnico Antonio Conte a rivedere la propria formazione. Secondo Sky Sport, al momento il maggior indiziato per sostituire il croato è Ashley Young, In ballottaggio con l’inglese per una maglia da titolare c’è Matteo Darmian. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Il problema muscolare accusato da Ivanalla vigilia dicostringe il tecnico Antonioa rivedere la propria formazione Il problema muscolare accusato da Ivanalla vigilia dicostringe il tecnico Antonioa rivedere la propria formazione. Secondo Sky Sport, al momento il maggior indiziato per sostituire il croato è Ashley Young, In ballottaggio con l’inglese per una maglia da titolare c’è Matteo Darmian. Leggi su Calcionews24.com

