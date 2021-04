Inter: e se per salvaguardare il bilancio partisse Romelu Lukaku? (Di venerdì 2 aprile 2021) Il bilancio dell’Inter presenta perdite per 130-140 milioni: saranno necessarie un paio di cessioni per garantire il futuro dei neroazzurri La concentrazione dell’Inter è tutta rivolta sul campionato. La squadra di Antonio Conte si muove a gonfie vele verso lo scudetto ma in società… i conti non tornano. Per questo motivo dunque all’Interno del club Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 2 aprile 2021) Ildell’presenta perdite per 130-140 milioni: saranno necessarie un paio di cessioni per garantire il futuro dei neroazzurri La concentrazione dell’è tutta rivolta sul campionato. La squadra di Antonio Conte si muove a gonfie vele verso lo scudetto ma in società… i conti non tornano. Per questo motivo dunque all’no del club Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

