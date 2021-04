Inter | Conte suona la carica | le sue squadre accelerano nel finale di stagione

(Di venerdì 2 aprile 2021) Tre partite in una settimana per l’che possono contare sul fattoreTerminata la sosta per le Nazionali e terminata l’emergenza Covid in casa, con il solo Danilo D’Ambrosio ancora positivo. Ora i nerazzurri hanno davanti tre partite in una settimana per provare a fare bottino pieno e inanellare 11 vittorie consecutive. Bologna, Sassuolo e poi Cagliari con l’obiettivo di ristabilire le distanze dal Milan e tenere immutate quelle con la Juventus. E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’potrà contare sul fattore Antonio. Storicamente, infatti, ledel tecnico pugliese hanno sempre accelerato neldimostrando una forma fisica eccellente negli ultimi due mesi di campionato. L’allenatore ha motivato ...

Tre partite in una settimana per l'che possono contare sul fattore ...L'diva a caccia del titolo. Cinque grandi ex scudettati raccontano come si fa. La squadra nerazzurra guida la classifica di Serie A con 6 punti di vantaggio sul secondo posto e una partita in meno ...Antonio Conte in ansia per i suoi nazionali azzurri. Come riportato dal Corriere dello Sport, c'è grande attenzione ad Appiano in merito alla situazione di Barella, Sensi e Bastoni, reduci dalle tre p ...