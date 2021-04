Inter, brutte notizie per Conte: Kolarov e Perisic saltano il Bologna. C’è Vidal (Di venerdì 2 aprile 2021) Perisic e Kolarov saltano il Bologna brutte notizie per Antonio Conte in vista della trasferta di Bologna in programma per domani sera. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore dell’Inter dovrà rinunciare sia a Ivan Perisic sia ad Aleksandar Kolarov. I due non sono partiti con la squadra a causa di un affaticamento muscolare. Ritorna in gruppo Arturo Vidal che invece è partito con la squadra. Per la fascia sinistra ora si prepara Matteo Darmian favorito su Ashley Young. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 2 aprile 2021)ilper Antonioin vista della trasferta diin programma per domani sera. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore dell’dovrà rinunciare sia a Ivansia ad Aleksandar. I due non sono partiti con la squadra a causa di un affaticamento muscolare. Ritorna in gruppo Arturoche invece è partito con la squadra. Per la fascia sinistra ora si prepara Matteo Darmian favorito su Ashley Young. L'articolo proviene damagazine.

