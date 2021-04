Inter | Bastoni | “Per me la musica è fondamentale Skriniar? Siamo come fratelli”

(Di sabato 3 aprile 2021) Alessandro, da promessa a certezza dell’di Antonio Conte, si racconta ai microfoni diTV, non solo sul calcio. Con l’emittente nerazzurra infatti,ha parlato di sè e delle sue passioni oltre il calcio, una su tutte la. “Laper me è molto importante, aiuta a rilassarmi, rispecchia il mio stato d’animo. Mi piacciono vari generi, anche quelli spagnoli o argentini di Lautaro, ma tra i miei compagni quello sempre con le cuffie alle orecchie è Lukaku”. Spazio anche a Serie Tv e film, con Prison Break tra le serie preferite, mentre La vita è bellamiglior film. Infine, il forte legame col compagno di squadra Milan: “un po’”, chiude ...

Inter: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Eriksen, Barella, Perisic; Martinez, Lukaku. In tv: Sky Calcio.
L'Inter al Dall'Ara cerca la nona vittoria di fila per allungare sulle inseguitrici. Conte deve rinunciare a Perisic, al suo posto Young favorito su Darmian. In difesa c'è Ranocchia ...