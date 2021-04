INPS lancia allarme | “Nuovo tentativo di truffa tramite email”

(Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – È in corso undidi phishing finalizzata a sottrarre fraudolentemente i dati degli assicurati. Are l’è l’che, in una nota, invita gli utenti a prestare attenzione a richieste che non arrivino da canali certificati. L’Istituto fa sapere di non acquisire in alcun caso, telefonicamente o viaordinaria, le coordinate bancarie o altri dati che permettano di risalire a informazioni personali. Inoltre, tutte le informazioni sulle prestazioni sono consultabili esclusivamente accedendo al sito istituzionale. Queste le linee guida fornite dall’per evitare di cadere vittime della: non dare seguito a richieste che arrivino ...

