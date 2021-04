Advertising

Daniele20052013 : Infortunio Perisic: affaticamento muscolare, out contro il Bologna - deliux9 : @Rodolfo34113504 Scuderia Mendes, questo non mi piace. Ma oggi prende 2.4 mi pare. Per me dopo questo infortunio a… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Perisic

La Gazzetta dello Sport

Problema dell'ultimo minuto per Antonio Conte: Ivannon è partito per Bologna per un affaticamento ...Ma capisco che Conte preferisca un sistema diverso: lìè prezioso su tutta la fascia'. Ma l'... come sta vedendo Rebic e Mandzukic? 'In questa stagione Ante è stato sfortunato per l', ...Problema dell'ultimo minuto per Antonio Conte: Ivan Perisic non è partito per Bologna per un affaticamento muscolare ...Di seguito le ultimissime dai campi in tempo reale su infortuni, rientri in gruppo e possibili novità ... A centrocampo il terzetto Barella-Brozovic-Eriksen, con Hakimi e Perisic sulle fasce. Davanti ...