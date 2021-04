Advertising

Agenzia_Ansa : I carabinieri del Nas della Liguria indagano su eventuali furbetti dei vaccini. Hanno acquisito dalle Asl le liste… - elerub11 : RT @Miti_Vigliero: Indagine Nas Liguria su furbetti vaccini Acquisite liste di chi li ha ricevuti, controlli dai più giovani- Ultima Ora -… - fasano190770 : RT @Agenzia_Ansa: I carabinieri del Nas della Liguria indagano su eventuali furbetti dei vaccini. Hanno acquisito dalle Asl le liste di que… - PaoloX68 : RT @Agenzia_Ansa: I carabinieri del Nas della Liguria indagano su eventuali furbetti dei vaccini. Hanno acquisito dalle Asl le liste di que… - ansa_liguria : Indagine Nas Liguria su furbetti vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Indagine Nas

I carabinieri deldella Liguria indagano su eventuali "furbetti" dei vaccini anti covid. In queste settimane i militari hanno acquisito dalle Asl competenti sulle quattro province le liste di tutti quelli che hanno ...GENOVA, 2 APR I carabinieri deldella Liguria indagano su eventuali "furbetti" dei vaccini anti covid. In queste settimane i militari hanno acquisito dalle Asl competenti sulle quattro province le liste di tutti quelli che hanno ...Acquisiti gli elenchi dalle Asl liguri: i dati anagrafici saranno incrociati con l'appartenenza a categorie "privilegiate" ed eventuali patologie E' partita dal Nucleo Anti Sofisticazioni dei ...L’indagine ha svelato come l’impiegato, dopo aver incassato il denaro pagato dagli utenti per la dispensazione delle prestazioni sanitarie e rilasciato quietanza di pagamento, provvedeva, all’insaputa ...