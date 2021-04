Inchiesta spionaggio, tre video inchiodano Biot: fotografati 181 documenti classificati (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – Almeno tre video, realizzati con una telecamera nascosta, che ritraggono l’ufficiale di Marina, Walter Biot, mentre è intento a fotografare, nella stanza del suo ufficio, il monitor del pc con documenti “classificati”. Il materiale è oggetto di indagine anti spionaggio svolta dai carabinieri del Ros su delega della Procura di Roma. Leggi su dire (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – Almeno tre video, realizzati con una telecamera nascosta, che ritraggono l’ufficiale di Marina, Walter Biot, mentre è intento a fotografare, nella stanza del suo ufficio, il monitor del pc con documenti “classificati”. Il materiale è oggetto di indagine anti spionaggio svolta dai carabinieri del Ros su delega della Procura di Roma.

