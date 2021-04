Inchiesta casi Covid Sicilia, Musumeci risponde alle accuse: “Sciacalli ballano sui leoni” (Di venerdì 2 aprile 2021) PALERMO – “In questi giorni ho visto tanti sciacalli ballare sui leoni in difficoltà: divertitevi, tanto i leoni resteranno leoni e gli sciacalli resteranno sciacalli”. Così il governatore siciliano Nello Musumeci ha concluso il suo intervento all’Ars, replicando ai deputati intervenuti nel dibattito sull’inchiesta relativa ai dati Covid che ha portato alle dimissioni dell’assessore alla Salute Ruggero Razza. Leggi su dire (Di venerdì 2 aprile 2021) PALERMO – “In questi giorni ho visto tanti sciacalli ballare sui leoni in difficoltà: divertitevi, tanto i leoni resteranno leoni e gli sciacalli resteranno sciacalli”. Così il governatore siciliano Nello Musumeci ha concluso il suo intervento all’Ars, replicando ai deputati intervenuti nel dibattito sull’inchiesta relativa ai dati Covid che ha portato alle dimissioni dell’assessore alla Salute Ruggero Razza.

