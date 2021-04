Incendio in piazza della Rotonda al Pantheon, brucia l'antica salumeria Ansuini (Di venerdì 2 aprile 2021) brucia una bottega storica in pieno centro storico di . Un Incendio provocato da cause imprecisate ha devastato l' in piazza della Rotonda,4 al Pantheon. Le fiamme sono divampate al seminterrato del ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 aprile 2021)una bottega storica in pieno centro storico di . Unprovocato da cause imprecisate ha devastato l' in,4 al. Le fiamme sono divampate al seminterrato del ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Roma: incendio in piazza della Rotonda al Pantheon, brucia l’antica salumeria Ansuini FOTO - leggoit : #Roma: incendio in piazza della Rotonda al Pantheon, brucia l’antica salumeria Ansuini FOTO - Piermaria14 : Esercenti esasperati in piazza: «Via la prima rata Tari e plateatici gratuiti fino alla fine dell'anno»… - studistorici : segnalñiamo: 'La #Biblioteca Nazionale espone 17 mila libri donati dal mondo dopo l'incendio del 1904' In piazza Ca… - Marialuisamean1 : RT @LuceverdeRoma: ??#Roma #incendio - Via Ugo Ojetti ?? CHIUSURA TEMPORANEA presso Piazza Giuseppe Primoli > Piazza Talenti ??Intervento… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio piazza Incendio in piazza della Rotonda al Pantheon, brucia l'antica salumeria Ansuini Brucia una bottega storica in pieno centro storico di . Un incendio provocato da cause imprecisate ha devastato l' in Piazza della Rotonda,4 al Pantheon. Le fiamme sono divampate al seminterrato del negozio e il forte odore acre ha avvolto l'interno del ...

Paura a Roma centro: antica salumeria prende fuoco ... ha inviato due Squadre Operative, un'autobotte, un'autoscala e il TA/6 a causa di un incendio scoppiato all'interno di un' attività commerciale in Piazza della Rotonda 4. Le fiamme sono divampate al ...

Incendio nella notte, famiglia evacuata a Linarolo IL GIORNO Roma. Incendio in locale a Piazza della Rotonda, nessun ferito Incendio alle 16 circa all'interno di un'attivita' commerciale in Piazza della Rotonda, al Pantheon, in pieno centro a Roma ...

Incendio al Pantheon: fiamme nel seminterrato del negozio Incendio al Pantheon. Alle 16 di venerdì 2 aprile due Squadre dei Vigili del fuoco, un’autobotte, un’autoscala e il TA/6 sono intervenute per domare le fiamme divampate in un’attività commerciale di P ...

