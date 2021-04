Inazuma Eleven: Great Road of Heroes rimandato ancora, nuovo video su Nintendo Switch – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 2 aprile 2021) Inazuma Eleven: Great Road of Heroes è stato rimandato ancora da Level-5 e arriverà addirittura tra un paio di anni, ma intanto ha un nuovo video su Nintendo Switch.. Inazuma Eleven: Great Road of Heroes, prima noto semplicemente come Inazuma Eleven Ares, è stato rimandato ancora da Level-5 e arriverà addirittura nel 2023, proseguendo la lunga odissea del gioco in questione, che nel frattempo è tornato a mostrarsi in video nella versione Nintendo Switch. Il video è stato pubblicato dal ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021)ofè statoda Level-5 e arriverà addirittura tra un paio di anni, ma intanto ha unsu..of, prima noto semplicemente comeAres, è statoda Level-5 e arriverà addirittura nel 2023, proseguendo la lunga odissea del gioco in questione, che nel frattempo è tornato a mostrarsi innella versione. Ilè stato pubblicato dal ...

InazumaElevenIT : Nel gameplay il videogioco viene fatto girare su Nintendo Switch e la data di uscita è prevista per il 2023. Inazum… - InazumaElevenIT : L'azienda è nella fase di risoluzione di tutti i problemi accumulati, come come creare un enorme volume di dati e c… - InazumaElevenIT : Inazuma Eleven: Heroes' Great Road ha attraversato un periodo difficile a causa di un grande ritardo nello sviluppo… - AnGeL3DaRk3 : RT @tech_gamingit: Inazuma Eleven Great Road of Heroes slitta ancora: La nuova data non vi piacerà - tech_gamingit : Inazuma Eleven Great Road of Heroes slitta ancora: La nuova data non vi piacerà -

Ultime Notizie dalla rete : Inazuma Eleven Volata Scudetto: Inter, siamo tutti ConTe ... che abbia il coraggio di tentare la giocata, che bruci l'avversario con uno scatto repentino (no, non quello di Nathan Swift, non siamo ancora ai livelli di Inazuma Eleven) . E se vi dicessi che al ...

il Pokémon Day! 25 anni di sfide, carte collezionabili e Pokéball ... la duplice distribuzione, dello stesso gioco con qualche variante, che a oggi ha interessato saghe come Fire Emblem, Inazuma Eleven, Yokai Watch, Digimon Dusk/Dawn e Megaman Battle Network. Più ...

Inazuma Eleven Great Road of Heroes: nuovo rinvio, uscirà nel 2023 Everyeye Videogiochi Inazuma Eleven Great Road of Heroes slitta ancora: La nuova data non vi piacerà ? Entra a far parte della community di Tech Gaming su Discord, clicca qui Annunciato nel lontano 2018 e previsto inizialmente per il 2019 per poi subire un rinvio al 2021, Inazuma Eleven Great Road of ...

Inazuma Eleven Great Road of Heroes: nuovo rinvio, uscirà nel 2023 Level-5 annuncia il rinvio di Inazuma Eleven Great Road of Heroes, il gioco uscirà nel corso del 2023 in Giappone.

