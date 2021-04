In tre video Walter Biot ripreso mentre fotografa carte 'top secret' (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - Ci sono almeno tre video, effettuati con una telecamera nascosta, che ritraggono l'ufficiale della Marina Militare,Walter Biot, mentre è intento a fotografare, nella stanza del suo ufficio, il monitor del pc con documenti "classificati". Questo quanto emerge dall'attività di indagine svolta dai carabinieri del Ros su delega della procura di Roma. La telecamera era stata "piazzata" dallo Stato Maggiore della Difesa insospettito del comportamento di Biot. Il primo video risale al 18 marzo scorso, poi un secondo episodio il 23 marzo e il terzo il 25 marzo. In quest'ultima occasione la telecamera ha ripreso Biot mentre fotografa con lo smartphone alcuni documenti e poi ripone la sim-card in un ... Leggi su agi (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - Ci sono almeno tre, effettuati con una telecamera nascosta, che ritraggono l'ufficiale della Marina Militare,è intento are, nella stanza del suo ufficio, il monitor del pc con documenti "classificati". Questo quanto emerge dall'attività di indagine svolta dai carabinieri del Ros su delega della procura di Roma. La telecamera era stata "piazzata" dallo Stato Maggiore della Difesa insospettito del comportamento di. Il primorisale al 18 marzo scorso, poi un secondo episodio il 23 marzo e il terzo il 25 marzo. In quest'ultima occasione la telecamera hacon lo smartphone alcuni documenti e poi ripone la sim-card in un ...

