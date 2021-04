In Sicilia i beni culturali non sono per archeologi: su 14 parchi solo 4 sono gestiti da esperti. Tra i dirigenti ci sono architetti, geologi e agronomi (Di venerdì 2 aprile 2021) La Sicilia? Una Regione dal patrimonio storico-artistico straordinario, riconosciuto anche dal poeta latino Lucrezio: “Giusto è che questa terra, di tante bellezze superba, alle genti si addìti e molto si ammiri, opulenta d’invidiati beni e ricca di nobili spiriti”. Eppure quei beni quasi mai vengono gestiti da esperti in archeologia. Poche settimane fa sono stati scelti i direttori dei parchi archeologici di Tindari e Lilibeo-Marsala che si sono aggiunti a quelli nominati in precedenza, permettendo così di avere un quadro completo delle figure alla guida dei 14 parchi archeologici Siciliani. Di essi 9 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) La? Una Regione dal patrimonio storico-artistico straordinario, riconosciuto anche dal poeta latino Lucrezio: “Giusto è che questa terra, di tante bellezze superba, alle genti si addìti e molto si ammiri, opulenta d’invidiatie ricca di nobili spiriti”. Eppure queiquasi mai vengonodaina. Poche settimane fastati scelti i direttori deici di Tindari e Lilibeo-Marsala che siaggiunti a quelli nominati in precedenza, permettendo così di avere un quadro completo delle figure alla guida dei 14cini. Di essi 9 ...

