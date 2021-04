In Puglia altri 2044 nuovi casi Covid e 25 decessi. Tasso al 14,57%, tornano a salire i ricoveri (Di venerdì 2 aprile 2021) Nuovo record di casi giornalieri Covid in Puglia: 2369 contagi in 24 ore. Registrati altri 36 decessi 1 aprile 2021 In Puglia sono stati registrati 2044 nuovi casi Covid su ben 14.031 test effettuati, ... Leggi su baritoday (Di venerdì 2 aprile 2021) Nuovo record digiornalieriin: 2369 contagi in 24 ore. Registrati361 aprile 2021 Insono stati registratisu ben 14.031 test effettuati, ...

Advertising

_Carabinieri_ : Da video girati durante una caccia illegale nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia e da altri con immagini di animali… - evan7527 : RT @laltrodiego: @giudiiiiiiiii @stanzaselvaggia E chi è Chiara Ferragni? Una ragazzina che non conosce i dati. #over80 vaccinati: •Lombar… - Thor77887977 : RT @_Carabinieri_: Da video girati durante una caccia illegale nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia e da altri con immagini di animali scuo… - maximum855 : RT @laltrodiego: @giudiiiiiiiii @stanzaselvaggia E chi è Chiara Ferragni? Una ragazzina che non conosce i dati. #over80 vaccinati: •Lombar… - lorenzlu : RT @laltrodiego: @giudiiiiiiiii @stanzaselvaggia E chi è Chiara Ferragni? Una ragazzina che non conosce i dati. #over80 vaccinati: •Lombar… -