In Lombardia gli 80enni saranno vaccinati anche senza prenotazione (ma solo per 4 giorni) (Di venerdì 2 aprile 2021) Mentre impazza la polemica dopo la vicenda della nonna di Fedez raccontata su Instagram da Chiara Ferragni, la Regione Lombardia prova a correre ai ripari nel tentativo di raggiungere l'obiettivo espresso diverse settimane fa in merito all'immunizzazione degli over 80. La prossima settimana, infatti, tutti gli anziani che ancora non hanno aderito alla campagna o non sono riusciti a prenotarsi (visti i problemi evidenti del sistema gestito da Aria Spa, prima del passaggio – avvenuto oggi – alla piattaforma di Poste Italiane) avranno quattro giorni per recarsi, senza prenotazione in un centro per sottoporsi alla somministrazione del prodotto anti-Covid. Le vaccinazioni Lombardia over 80, dunque, provano a dare un colpo di coda.

