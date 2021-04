In Italia sono state somministrate 10,7 milioni di dosi di vaccini (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - sono circa 10,7 milioni le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, il 85,5% del totale di quelle consegnate: 12.283.800 (nel dettaglio 8.704.800 Pfizer/BioNTech, 826.600 Moderna e 2.752.400 AstraZeneca). Le somministrazioni, effettuate in 2.066 centri in tutta la Penisola, hanno riguardato 6,4 milioni di donne e 4,3 milioni di uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 3.3 milioni. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 6.01 di oggi. Le dosi sono state somministrate a 3.035.414 operatori sanitari, 497.007 unità di personale non sanitario, ... Leggi su agi (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI -circa 10,7ledi vaccino contro il Covid-19in, il 85,5% del totale di quelle consegnate: 12.283.800 (nel dettaglio 8.704.800 Pfizer/BioNTech, 826.600 Moderna e 2.752.400 AstraZeneca). Le somministrazioni, effettuate in 2.066 centri in tutta la Penisola, hanno riguardato 6,4di donne e 4,3di uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le3.3. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 6.01 di oggi. Lea 3.035.414 operatori sanitari, 497.007 unità di personale non sanitario, ...

