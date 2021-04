In Germania gli under 60 vaccinati con AstraZeneca faranno il richiamo con un vaccino diverso (Di venerdì 2 aprile 2021) Chissà perché, ossia quale motivazione scientifica: secondo una raccomandazione della Commissione tedesca permanente per le vaccinazioni (Stiko), le persone di età inferiore ai 60 anni che sono state ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 aprile 2021) Chissà perché, ossia quale motivazione scientifica: secondo una raccomandazione della Commissione tedesca permanente per le vaccinazioni (Stiko), le persone di età inferiore ai 60 anni che sono state ...

Advertising

direzioneprc : ?? in Germania cassiere e cassieri dei supermercati sono stati vaccinati per primi con gli over 80. E in Italia al l… - Corriere : AstraZeneca in Germania sarà solo per gli over 60 - Rep_Salute : Tumore della prostata, in Germania la medicina di precisione arriva “in periferia”: Si chiama Hauptstadt Urologie e… - MaMaurizi9 : RT @noitre32: CAOS SECONDA DOSE Altro colpo per AstraZeneca: in Germania ci sarà il cocktail di vaccini E l'Olanda lo sospende per gli unde… - Black300Joe : @lauraboldrini Mi scusi Onorevola, ma quindi fino a ieri la Merkel era contro la UE e gli interessi della Germania? -