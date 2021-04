In Campania la zona rossa è un “pacco”: dopo un mese, i numeri del contagio sono gli stessi (Di venerdì 2 aprile 2021) Ogni volta che la Campania cambia colore, online spuntano cartelli come funghi: “Ecco cosa si può fare in zona rossa”. Che poi sono sempre gli stessi divieti, ormai l’assuefazione ci ha resi immuni alla legge: il coprifuoco, il parrucchiere serrato, chiusi i negozi di abbigliamento per adulti, perché ai bambini venga almeno garantita la possibilità di cambiarsi d’abito. La scuola no, i giardini pubblici no, lo sport no. Ma se poi mi crescono d’una taglia in zona rossa che si fa? E dunque rieccoci: la Campania resta rossa, e che fa? Una volta avremmo fibrillato, presi dall’ansia. Ora usciamo, a far tutto o forse più. Consapevoli che arancioni, gialli, bianchi, non cambia nulla. E’ un pantone senza significato. Lo dicono i ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) Ogni volta che lacambia colore, online spuntano cartelli come funghi: “Ecco cosa si può fare in”. Che poisempre glidivieti, ormai l’assuefazione ci ha resi immuni alla legge: il coprifuoco, il parrucchiere serrato, chiusi i negozi di abbigliamento per adulti, perché ai bambini venga almeno garantita la possibilità di cambiarsi d’abito. La scuola no, i giardini pubblici no, lo sport no. Ma se poi mi crescono d’una taglia inche si fa? E dunque rieccoci: laresta, e che fa? Una volta avremmo fibrillato, presi dall’ansia. Ora usciamo, a far tutto o forse più. Consapevoli che arancioni, gialli, bianchi, non cambia nulla. E’ un pantone senza significato. Lo dicono i ...

Advertising

Capitaineyelin1 : La Campania ancora in zona rossa dopo un mese, io mi butto, non ce la faccio più. - EnricoNappi : Quindi Campania zona arancione era un pesce d’Aprile? #2aprile - bizcommunityit : Campania resta in zona rossa Covid-19 altre 2 settimane: Rt ancora alto - pienalolz : @Ariannatuttapan amo io ho letto in tl e poi ho cercato su google 'Campania zona rossa' però credo che ti basta cer… - cosminbadiuu : Campania zona rossa per altre due settimane e io sto pensando che l'eutanasia non sia poi così male -