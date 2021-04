Ilary Blasi costretta a riprendere l’opinionista all’Isola dei Famosi: “Elettra, scusa?!” (Di venerdì 2 aprile 2021) L’appuntamento numero sei dell’Isola dei Famosi 2021 non ha deluso le aspettative del pubblico e regalato come ogni puntata tante sorprese e intrattenimento. In studio, come sempre, Ilary Blasi affiancata da tre ‘coloratissimi’ opinionisti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. La diretta di giovedì si è aperta con un aggiornamento importante su Paul Gascoigne. Il naufrago ed ex calciatore è infatti rimasto vittima di un brutto infortunio durante una prova e, dopo le rassicurazioni della scorsa diretta, è tornato nella Palapa come concorrente. “Per Paul sono stati giorni molto intensi – ha spiegato Massimiliano Rosolino – si è fatto male più di quanto pensassimo, ma nessuno può mettere in panchina Paul Gascoigne”. Paul è ritornato dunque ufficialmente in gioco anche se con una modalità diversa. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) L’appuntamento numero sei dell’Isola dei2021 non ha deluso le aspettative del pubblico e regalato come ogni puntata tante sorprese e intrattenimento. In studio, come sempre,affiancata da tre ‘coloratissimi’ opinionisti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi eLamborghini. La diretta di giovedì si è aperta con un aggiornamento importante su Paul Gascoigne. Il naufrago ed ex calciatore è infatti rimasto vittima di un brutto infortunio durante una prova e, dopo le rassicurazioni della scorsa diretta, è tornato nella Palapa come concorrente. “Per Paul sono stati giorni molto intensi – ha spiegato Massimiliano Rosolino – si è fatto male più di quanto pensassimo, ma nessuno può mettere in panchina Paul Gascoigne”. Paul è ritornato dunque ufficialmente in gioco anche se con una modalità diversa. ...

