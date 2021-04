Il vice-presidente dell’Independiente: “Portare Aguero in Argentina è economicamente impossibile” (Di venerdì 2 aprile 2021) Sul futuro di Aguero parla anche il vice-presidente dell’Independiente Pablo Moyano a Radio 10: “Siamo tutti emozionati, ma conosciamo le condizioni economiche nel nostro Paese che rende impossibile l’acquisto di un giocatore con le qualità di Sergio Aguero. Ma certamente il presidente ne sta parlando”. Foto: Twitter ufficiale Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Sul futuro diparla anche ilPablo Moyano a Radio 10: “Siamo tutti emozionati, ma conosciamo le condizioni economiche nel nostro Paese che rendel’acquisto di un giocatore con le qualità di Sergio. Ma certamente ilne sta parlando”. Foto: Twitter ufficiale Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

marcodimaio : Sono grato ai colleghi di @ItaliaViva e alla Presidente @meb per la fiducia che mi hanno accordato nominandomi Vice… - alessiamosca : #RomanoProdi presidente @Itasean. Succede a @EnricoLetta. Mantenendo il mio ruolo di segretaria generale, assumo d… - Marc852835993 : RT @DatabaseItalia: L’EX VICE PRESIDENTE DI PFIZER YEADON: “È POSSIBILE CHE VENGA UTILIZZATO PER UNO SPOPOLAMENTO SU VASTA SCALA” Leggi l'a… - MMau68 : RT @noitre32: L'EX VICE PRESIDENTE DI PFIZER YEADON: 'È POSSIBILE CHE VENGA UTILIZZATO PER UNO SPOPOLAMENTO SU VASTA SCALA' - Database Ital… - MstrDoor : @capuanogio @AMinghetti Ci pensa il vice presidente FIGC, vai di deroga -

Ultime Notizie dalla rete : vice presidente Confindustria, Domenico Melchiorre presidente Sezione Maccatronica Sarà affiancato dal vice presidente Paolo Raschiatore, amministratore unico di Vision Device S. R. L. "Il mio impegno in Confindustria Chieti Pescara e motivato dalla volontà di contribuire allo ...

Istituzioni potenzino interventi su Disabilità e Autismo ... nonché le tante chiusure delle scuole che spesso erano l'unico luogo di socialità.' Lo dichiara Francesco Figliomeni, vice presidente dell'Assemblea Capitolina e responsabile nazionale delle ...

Independiente, il vice-presidente: "Aguero ha costi fuori portata per il calcio argentino" TUTTO mercato WEB Confindustria, Domenico Melchiorre presidente Sezione Maccatronica Sarà affiancato dal vice presidente Paolo Raschiatore, amministratore unico di Vision Device S.R.L. “Il mio impegno in Confindustria Chieti Pescara è motivato dalla volontà di contribuire allo ...

La Banca di Caraglio a fianco del terziario e del turismo cuneesi con 5 milioni di euro presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo e vice presidente di Ascomfidi Nord-Ovest, Marco Manfrinato, segretario generale di Confcommercio Imprese per l’Italia della ...

Sarà affiancato dalPaolo Raschiatore, amministratore unico di Vision Device S. R. L. "Il mio impegno in Confindustria Chieti Pescara e motivato dalla volontà di contribuire allo ...... nonché le tante chiusure delle scuole che spesso erano l'unico luogo di socialità.' Lo dichiara Francesco Figliomeni,dell'Assemblea Capitolina e responsabile nazionale delle ...Sarà affiancato dal vice presidente Paolo Raschiatore, amministratore unico di Vision Device S.R.L. “Il mio impegno in Confindustria Chieti Pescara è motivato dalla volontà di contribuire allo ...presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo e vice presidente di Ascomfidi Nord-Ovest, Marco Manfrinato, segretario generale di Confcommercio Imprese per l’Italia della ...