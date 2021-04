Il Veneto verso la zona arancione Zaia | «Ancora 29 morti ma c’è luce in fondo al tunnel Oltre 2mila studenti positivi»

(Di venerdì 2 aprile 2021) «C’è una flessione tendenziale manon confermata. Insomma, c’èinal. È un dato importante. E possiamo annunciare che dalla prossima settimana, non so se da martedì o mercoledì, saremo in». Così Luca, governatore del, ha presentato oggi in conferenza stampa i dati Covid delle ultime 24 ore. I tamponi eseguiti sono oggi 39.925 tra i molecolari e gli antigenici. Idall’inizio della pandemia, invece, 386.038 (oggi +1.567) mentre gli attualmentequasi 38mila (37.999). L’incidenza è del 3,92. I decessi 29. Il virus colpisce meno gli anziani I ricoverati sono 2.230 (-12 nelle ultime 24 ore) mentre in terapia intensiva si trovano ...

Non si placano le polemiche in Gran Bretagna dopo le accuse di razzismola casa Reale di Harry e Meghan . "Quando ero incinta di Archie, qualcuno a corte si chiedeva ... Trento earancioni ...Dobbiamo proiettarciil futuro tra due mesi, oggi ci sono le condizioni per uscire da questo ... siamo 5400 decessi: sei volte in meno della Lombardia, la metà dele del Piemonte. C'è una ...TRENTO. Una Pasqua ancora in zona rossa, poi il Trentino spera di diventare arancione. Sono quattro i territori che sono in bilico per cambiare colorazione superate le festività. Nella giornata di ogg ...ROMA – Scende a 0,98 sotto la soglia d’allarme di 1 il valore dell’Rt nazionale che la scorsa settimana era a da 1,08. L’incidenza si attesta a 232 casi ogni 100mila abitanti contro i 240 della scors ...