Il Veneto verso la zona arancione. Zaia: «Ancora 29 morti ma c’è luce in fondo al tunnel. Oltre 2 mila studenti positivi» (Di venerdì 2 aprile 2021) «C’è una flessione tendenziale ma Ancora non confermata. Insomma c’è luce in fondo al tunnel. È un dato importante. E possiamo annunciare che dalla prossima settimana, non so se da martedì o mercoledì, saremo in zona arancione». Così Luca Zaia, governatore del Veneto, presenta oggi in conferenza stampa i dati Covid delle ultime 24 ore. I tamponi eseguiti sono oggi 39.925 tra i molecolari e gli antigenici. I positivi dall’inizio della pandemia ad oggi sono 386.038 (oggi +1.567) mentre gli attualmente positivi quasi 38mila (37.999). L’incidenza è del 3,92. I decessi sono 29. Il virus colpisce meno gli anziani I ricoverati sono 2.230 (-12 nelle ultime 24 ore) mentre in terapia intensiva si ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 aprile 2021) «C’è una flessione tendenziale manon confermata. Insomma c’èinal. È un dato importante. E possiamo annunciare che dalla prossima settimana, non so se da martedì o mercoledì, saremo in». Così Luca, governatore del, presenta oggi in conferenza stampa i dati Covid delle ultime 24 ore. I tamponi eseguiti sono oggi 39.925 tra i molecolari e gli antigenici. Idall’inizio della pandemia ad oggi sono 386.038 (oggi +1.567) mentre gli attualmentequasi 38(37.999). L’incidenza è del 3,92. I decessi sono 29. Il virus colpisce meno gli anziani I ricoverati sono 2.230 (-12 nelle ultime 24 ore) mentre in terapia intensiva si ...

