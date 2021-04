Il tech europeo chiuderà le porte alla Cina se Pechino non abbatte la muraglia (Di venerdì 2 aprile 2021) A lato dell’accordo commerciale Ue-Cina (il CAI) ancora al vaglio dei 27, le due potenze stanno contrattando sulla collaborazione in ambito ricerca. La ritrosia da parte cinese su alcuni temi starebbe portando l’Europa a ripensare la cooperazione sulle aree più delicate, come tecnologia quantistica, 5G e intelligenza artificiale, riporta Politico. Il rischio, però, è quello di tagliare fuori collaboratori affidabili come Regno Unito e Israele. I negoziati Ue-Cina vanno avanti dal 2019 con l’obiettivo di potenziare la cooperazione bilaterale, esistente solo nelle aree di forte interesse condiviso come la sicurezza alimentare. Al momento Bruxelles sta pressando Pechino affinché approvi una serie di condizioni su level playing field, proprietà intellettuale, mobilità dei ricercatori, accesso ai finanziamenti e reciprocità. Ma la ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 aprile 2021) A lato dell’accordo commerciale Ue-(il CAI) ancora al vaglio dei 27, le due potenze stanno contrattando sulla collaborazione in ambito ricerca. La ritrosia da parte cinese su alcuni temi starebbe portando l’Europa a ripensare la cooperazione sulle aree più delicate, come tecnologia quantistica, 5G e intelligenza artificiale, riporta Politico. Il rischio, però, è quello di tagliare fuori collaboratori affidabili come Regno Unito e Israele. I negoziati Ue-vanno avanti dal 2019 con l’obiettivo di potenziare la cooperazione bilaterale, esistente solo nelle aree di forte interesse condiviso come la sicurezza alimentare. Al momento Bruxelles sta pressandoaffinché approvi una serie di condizioni su level playing field, proprietà intellettuale, mobilità dei ricercatori, accesso ai finanziamenti e reciprocità. Ma la ...

