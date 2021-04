Il sindaco di Forio d' Ischia | Pronti a vaccinare In 15 giorni gli abitanti delle Isole Minori ma'

(Di venerdì 2 aprile 2021) di Antonello SetteDel Deo, come è oggi il tempo a? Oggi è una giornata bellissima dal punto di vista meteorologico - dice il Presidente dell'Ancim rispondendo all'Agenzia SprayNews - ma ...

QuiNewsElba : Isole minori Covid free, è possibile. Intervista a Francesco Del Deo, sindaco di #Forio e presidente #Ancim | Attua… -

di Antonello SetteDel Deo, come è oggi il tempo a? Oggi è una giornata bellissima dal punto di vista meteorologico - dice il Presidente dell'Ancim rispondendo all'Agenzia SprayNews - ma per tutta...... Giovan Battista Castagna di Casamicciola Terme, Rosario Caruso di Serrara Fontana, Dionigi Gaudioso di Barano d'Ischia, Giacomo Pascale di Lacco Ameno e Francesco Del Deodie ...Francesco Del Deo: "In molte isole minori il medico di base vi si reca solo due volte alla settimana. L’isola di Ischia è tra le eccezioni, avendo un Presidio Ospedaliero che ci fu donato da Angelo Ri ...Ci siamo, a partire da ieri cambia il sistema della raccolta differenziata dei rifiuti nel comune di Forio. Un cambiamento che è stato introdotto nelle scorse ...