Il set di ‘Gucci’ con Lady Gaga oggi al Liceo Cristo Re di Roma (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – Per una mattina l’Istituto Cristo Re di via Acherusio, nel quartiere Trieste, a Roma, si è trasformato in set per girare una scena del film ‘House of Gucci’ di Ridley Scott con Lady Gaga e Al Pacino. Nel cast ci sono anche Jared Leto e Adam Driver. Alcune decine di curiosi, soprattutto giovanissimi, si sono assiepati di fronte al cancello della scuola nella speranza di vedere Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani o Al Pacino in quelli di Aldo Gucci. Leggi su dire (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – Per una mattina l’Istituto Cristo Re di via Acherusio, nel quartiere Trieste, a Roma, si è trasformato in set per girare una scena del film ‘House of Gucci’ di Ridley Scott con Lady Gaga e Al Pacino. Nel cast ci sono anche Jared Leto e Adam Driver. Alcune decine di curiosi, soprattutto giovanissimi, si sono assiepati di fronte al cancello della scuola nella speranza di vedere Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani o Al Pacino in quelli di Aldo Gucci.

Advertising

H24Prati : Lady Gaga al 'Cristo Re': via Acherusio blindata per il set di 'House of Gucci' - Video - - H24Montesacro : Lady Gaga al 'Cristo Re': via Acherusio blindata per il set di 'House of Gucci' - Video - - H24Parioli : Lady Gaga al 'Cristo Re': via Acherusio blindata per il set di 'House of Gucci' - Video - - Roma_H_24 : Lady Gaga al 'Cristo Re': via Acherusio blindata per il set di 'House of Gucci' - Video - - cuddlemeniallj : Comunque leggo di gente che ha Lady Gaga e il set di House of Gucci sotto casa, mentre di fianco a casa mia stanno… -

Ultime Notizie dalla rete : set ‘Gucci’ Il Commissario Ricciardi, il cast della serie tv: da Lino Guanciale a Serena Iansiti. FOTO Sky Tg24