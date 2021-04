Il retroscena sul festino alla Juventus: “tutti senza mascherina e taxi con a bordo ragazze” (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ sempre più giallo sul festino organizzato dal calciatore della Juventus McKennie, sono state violate le regole contro il Coronavirus ma soprattutto il club bianconero ha intenzione di sanzionare pesantemente i calciatori che hanno partecipato alla festa: oltre al centrocampista presenti anche Dybala e Arthur. Non è una stagione facile per la Vecchia Signora che deve fare i conti anche con problemi fuori dal campo, inoltre i risultati non sono stati di certo all’altezza: in campionato è distante dall’Inter e non ci sono i margini per tornare in corsa per lo scudetto, mentre in Champions League è stata eliminata agli ottavi di finale dal Porto. Il retroscena sul festino della Juventus Foto di Alessandro Di Marco / AnsaEmergono nuovi dettagli sul festino organizzato ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ sempre più giallo sulorganizzato dal calciatore dellaMcKennie, sono state violate le regole contro il Coronavirus ma soprattutto il club bianconero ha intenzione di sanzionare pesantemente i calciatori che hanno partecipatofesta: oltre al centrocampista presenti anche Dybala e Arthur. Non è una stagione facile per la Vecchia Signora che deve fare i conti anche con problemi fuori dal campo, inoltre i risultati non sono stati di certo all’altezza: in campionato è distante dall’Inter e non ci sono i margini per tornare in corsa per lo scudetto, mentre in Champions League è stata eliminata agli ottavi di finale dal Porto. IlsuldellaFoto di Alessandro Di Marco / AnsaEmergono nuovi dettagli sulorganizzato ...

