Il Regolamento europeo (2021/241) che istituisce il dispositivo per l'accesso ai fondi europei del Recovery fund stabilisce che possono essere finanziate unicamente le misure conformi al principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH, "do no significant harm") agli obiettivi ambientali ai sensi del Regolamento 2020/852. I piani nazionali devono contenere una spiegazione del modo in cui si garantisce che nessuna misura arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali individuati: la riduzione delle emissioni di gas serra, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la transizione verso un'economia circolare, la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Iveco, parlamentari maggioranza: governo intervenga e valuti Golden Power ... anche nell'ambito delle politiche industriali di rilevanza sistemica che, ad esempio, le linee di azione del Recovery Plan svilupperanno. - la tutela della produzione di asset utilizzati dal ...

Recovery Plan: dal Piemonte progetti per 27 miliardi di euro ... durante un'apposita capigruppo politica il dossier che raccoglie i contributi del Piemonte per l'implementazione del PNNR, ovvero il Piano nazionale ripresa e resilienza (il cosiddetto Recovery Plan)...

Il Recovery Plan armato del governo Draghi: fondi UE all'industria militare Il Manifesto Il Recovery Plan non rechi danno significativo agli obiettivi ambientali Il Regolamento europeo (2021/241) che istituisce il dispositivo per l’accesso ai fondi europei del Recovery fund stabilisce che possono essere finanziate unicamente le misure conformi al ...

Canale navigabile: pronti un miliardo e 700 milioni Grazie al Recovery plan riprende quota il progetto di completamento: 60 chilometri da Milano a Cremona e, grazie al Po, navi fino all’Adriatico CREMONA (2 aprile 2021) - Un progetto da un miliardo e ...

