Il post gara di Cosenza-Ascoli: le parole dei mister (Di venerdì 2 aprile 2021) Roberto Occhiuzzi e Andrea Sottil hanno parlato ai microfoni nel post gara di Cosenza-Ascoli. Il match è finito 2-1 per i padroni di casa grazie alle reti di Tremolada e Konè. Per gli ospiti ha segnato Quaranta. Cosa ha dichiarato Occhiuzzi? Il tecnico dei calabresi ha commentato la vittoria contro l’Ascoli nel post partita. “Si tratta di un piccolo tassello verso la salvezza, ma dobbiamo guardare gara dopo gara. Abbiamo già testa alla Cremonese. La gara di oggi fa già parte del passato, dobbiamo guardare subito alla prossima partita. Questo gruppo ha una grande anima. Noi lavoriamo tanto, due ore al giorno, a volte pure di più. Il lavoro per me determina tutto. Dobbiamo andare avanti con questa testa e questo cuore. Oggi era ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021) Roberto Occhiuzzi e Andrea Sottil hanno parlato ai microfoni neldi. Il match è finito 2-1 per i padroni di casa grazie alle reti di Tremolada e Konè. Per gli ospiti ha segnato Quaranta. Cosa ha dichiarato Occhiuzzi? Il tecnico dei calabresi ha commentato la vittoria contro l’nelpartita. “Si tratta di un piccolo tassello verso la salvezza, ma dobbiamo guardaredopo. Abbiamo già testa alla Cremonese. Ladi oggi fa già parte del passato, dobbiamo guardare subito alla prossima partita. Questo gruppo ha una grande anima. Noi lavoriamo tanto, due ore al giorno, a volte pure di più. Il lavoro per me determina tutto. Dobbiamo andare avanti con questa testa e questo cuore. Oggi era ...

Advertising

JuventusFCYouth : Spettatrici speciali oggi per la #Under19 Femminile ?? E nel post-gara... foto ?? #JuventusWomen #ForzaJuve - DanieleGaudieri : RT @salernonotizie: Lecce - Salernitana, il post gara con i COMMENTI dei TIFOSI - DavidCalisti : RT @NiccoPavesi: retwittate tutti ragazzi! questo sará il nostro post-gara!! #motorZN ?????? - paoloigna1 : RT @Brandtopia_it: I fondi del Next Generation EU faranno da volano per la ripresa economica post-Covid del Paese per rilanciarne la compet… - mar_aie : +++ POST AUTOINCENSANTE +++ Ogni volta che nel gruppo di lavoro fanno a gara a chi ha fatto più ordini, ho sempre… -