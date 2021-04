Il pesce d’aprile finisce decisamente male: in 2mila non hanno capito che era uno scherzo e si sono presentati lo stesso all’appuntamento (Di venerdì 2 aprile 2021) Una folla di circa 2mila persone si è radunata in uno dei più grandi parchi di Bruxelles, il Bois de la Cambre, per partecipare a un festival pubblicizzato sui social. L’evento era in realtà un pesce d’aprile, ma le persone si sono presentate lo stesso, ignorando i divieti imposti per contenere la diffusione del coronavirus. La polizia è arrivata sul posto e si è scontrata con i partecipanti. Gli agenti hanno riferito all’Associated Press che quattro persone sono state arrestate e 26 poliziotti sono rimasti feriti. Gli scontri sono iniziati dopo che la polizia ha ordinato alla folla di disperdersi verso la fine del pomeriggio. Un giornalista dell’AP ha visto persone lanciare bottiglie e altri oggetti contro la polizia, che ha usato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Una folla di circapersone si è radunata in uno dei più grandi parchi di Bruxelles, il Bois de la Cambre, per partecipare a un festival pubblicizzato sui social. L’evento era in realtà un, ma le persone sipresentate lo, ignorando i divieti imposti per contenere la diffusione del coronavirus. La polizia è arrivata sul posto e si è scontrata con i partecipanti. Gli agentiriferito all’Associated Press che quattro personestate arrestate e 26 poliziottirimasti feriti. Gli scontriiniziati dopo che la polizia ha ordinato alla folla di disperdersi verso la fine del pomeriggio. Un giornalista dell’AP ha visto persone lanciare bottiglie e altri oggetti contro la polizia, che ha usato ...

